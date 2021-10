Bauarbeiten haben begonnen : Neue Straßenbeleuchtung für Waldhaus

In Waldhaus werden die alten Straßenlampen aus DDR-Zeiten komplett erneuert.

Waldhaus | Wer in diesen Tagen in Waldhaus in der Gemeinde Weisen unterwegs ist, wird womöglich schon den aufgebaggerten Grünstreifen entlang der Straße bemerkt haben. Die Firma Erdmann aus Wittenberge verlegt hier derzeit neue Elektroleitungen für die Straßenbeleuchtung. Die stammt noch aus DDR-Zeiten und muss dringend erneuert werden, berichtet Peter Rollenhag...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.