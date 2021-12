Zaun gegen Schweinepest : Bau der festen Barriere an der Landesgrenze hat begonnen

An der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern wird seit Dienstag in der Prignitz der feste Zaun zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest gebaut. Die Arbeiten werden bis in den Januar hinein dauern.

Perleberg | Mitarbeiter von zwei Fachfirmen und des Immobilienservice Prignitz haben am Dienstag begonnen, in der Jännersdorfer Heide den festen Schutzzaun gegen die Afrikanische Schweinepest zu ziehen. Dafür waren in der Vorwoche bereits auf sechs Kilometern Robinienpfähle in den Boden gebracht und eine Rinne ausgehoben worden. Das stabile Drahtgeflecht wird auc...

