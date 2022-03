Krieg in der Ukraine : Bastelarbeiten der Rolandschüler bringen 1000 Euro Spenden ein

Der Krieg in der Ukraine ist auch bei den Grundschülern der Perleberger Rolandschule ein Thema. Mit ihrer Religionslehrerin haben sie darüber gesprochen, aber auch gebastelt und gemalt. Am Ende gab es einen Gottesdienst.

Perleberg | Sie sind sichtlich stolz, die Schüler der Rolandschule in Perleberg. In einem Gottesdienst, der am 13. März stattgefunden hatte, wurden ihre Bastelarbeiten und Bilder gegen Spenden abgegeben. Dabei kamen fast 1000 Euro zusammen. Bürgermeisterin Annett Jura legte den restlichen Betrag dazu, sodass nun 1000 Euro auf dem Scheck stehen. Diesen überreichen...

