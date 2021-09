Probleme mit Beleuchtung : Wilsnacker Kinder sollen bald einen sichereren Schulweg haben

Der Kiefernweg in Bad Wilsnack soll in Zukunft eine bessere Beleuchtung erhalten, damit Kinder einen sicheren Schulweg haben. Das fordern die Mitglieder Ausschuss für Ordnung, Bildung und Soziales.

Bad Wilsnack | Der Schulweg für Kinder in Bad Wilsnack ist nicht sicher genug. Darüber waren sich die Mitglieder des Bad Wilsnacker Ausschusses für Ordnung, Bildung und Soziales am Montag einig. Während einer Stadtbegehung sahen sie sich den Kiefernweg an. Zuvor hatten Bürger auf die dort unzureichende Beleuchtung aufmerksam gemacht. Das soll nun geändert werden. ...

