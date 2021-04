Parken in Bad Wilsnack : Veränderte Parkerlaubnis sorgt für Verwirrung

In der Weinbergstraße wurden die Ausschilderungen für das Parken geändert. Anwohner wurden nicht informiert.

Bad Wilsnack | Wie darf denn nun in der Weinbergstraße in Bad Wilsnack geparkt werden? Diese Frage stellen sich die Anwohner, nachdem innerhalb der vergangenen zwei Wochen die Straßenbeschilderung zweimal geändert wurde. Wir haben beim zuständigen Ordnungsamt nachgefragt. "So, wie die Beschilderung das Parken derzeit ausweist, wird es bleiben", erklärt Kerstin Me...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.