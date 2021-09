Bad Wilsnack : Bad Wilsnack bekommt endlich einen Spielplatz

Bad Wilsnack soll im nächsten Frühjahr seinen Spielplatz bekommen. Auf fünf Geräten sollen Kinder auf der Grünfläche vor der Schlossplatte toben können. Die Stadt erhofft sich eine Belebung.

Bad Wilsnack | Nach Jahren der Diskussionen und Planungen, wird sich der Wunsch nach einem Spielplatz in Bad Wilsnack erfüllen. An fünf Spielgeräten soll, wenn alles nach Plan läuft, ab nächstem Jahr zur Genüge getobt und gespielt werden können, so Bürgermeister Hans-Dieter Spielmann. Die Planungen laufen. „So ging es ja nicht weiter. Jedes Dorf hat einen Spielpl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.