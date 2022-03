Auftakt zur WGP-Serie 2022 : Autocrosser lassen es auf dem Acker wieder krachen

Am kommenden Samstag veranstalten die Red Strips Garlin zum dritten Mal ein Autocross-Rennen in der Region. Auf einem Acker zwischen Reckenzin und Klein Warnow kämpfen ab 9 Uhr rund 50 Piloten um Meisterschaftspunkte.

Klein Warnow | Motorsportfreunde aufgepasst: Am kommenden Samstag veranstalten die Red Strips Garlin nach 2018 und 2019 nun zum dritten Mal ein Autocross-Rennen in der Region. Auf einem Acker zwischen Reckenzin und Klein Warnow kämpfen ab 9 Uhr rund 50 Piloten aus Norddeutschland mit ihren Boliden in den Kategorien Jugend (bis 60 PS), Front-A (bis 145 PS), Front-B (...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.