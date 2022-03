Gesundheits- und Fitnesswelt : Die Kombination zwischen Sport und Ernährung machts

Die Wittenberger Gesundheits- und Fitnesswelt hat eine Auszeichnung bekommen. Das Studio hat im vergangenen Jahr erfolgreich an einer bundesweiten Abnehmstudie teilgenommen.

Wittenberge | Fünf Mahlzeiten am Tag, zwei- bis dreimal Sport die Woche und eine ausgewogene Ernährung. Das ist im Gros der Fahrplan, der zu einem erfolgreichen Abnehmen führen soll und das ohne Jojo-Effekt. Um herauszufinden, ob das auch wirklich so funktioniert, haben sich im August einige Teilnehmer gemeldet, um an der bundesweiten Abnehmstudie von myline teilzu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.