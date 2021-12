Angebot zum 4. Advent : Ausstellung und Konzerte im Perleberger Kulturkombinat

Der Kulturkombinat e.V. bietet am Sonnabend ein alternatives Angebot zum 4. Advent.

Perleberg | Ein alternatives Angebot zum 4. Advent bietet der Kulturkombinat e.V. am Sonnabend, 18. Dezember, auf dem Gelände Am Hohen Ende 25 an. „Eigentlich sollte es im Rahmen des Perleberger Weihnachtsmarktes einen Adventsmarkt geben“, so Vorstandsvorsitzende Maria Kwaschik. „Doch wie alle Weihnachtsmärkte im Land Brandenburg muss auch unserer ausfallen. Denn...

