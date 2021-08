Sonderausstellung in der Prignitz : So erlebten Wittenberge und Perleberg das Kriegsende 1945

Am 5. September wird die Sonderausstellung "Kriegsende in der Prignitz" in Wittenberge eröffnet. Eineinhalb Jahre bereitete Kurator Lennart Gütschow diese vor und stand dabei vor einigen Herausforderungen.

Wittenberge | Sein ältester Zeitzeuge war 17 Jahre alt, als 1945 der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, die Alliierten die Macht in Deutschland übernahmen und die Bevölkerung vom NS-Regime befreiten. Dieser Zeitzeuge, erklärt Lennart Gütschow, ist einer von insgesamt 15 Personen die er befragt hat und der durch seine Erzählungen viel zu seiner Sonderausstellung „Kriegs...

