Ausbildungsmesse Go! : Go! Messe informiert in Perleberg über Ausbildung und Studium

Die Ausbildungsmesse Go! findet in diesem Jahr wieder live statt. Termin ist der 13. November in der Rolandhalle Perleberg.

Prignitz | Informationen über Ausbildung in der Prignitz, über duale Studien und Studienfächer an Universitäten gibt es auf der Ausbildungsmesse Go! Diese findet in diesem Jahr wieder live statt. Termin ist der 13. November in der Rolandhalle Perleberg. Allerdings wird es Corona-Auflagen für Besucher und für Aussteller geben. Mit dem Landkreis wurde in den ve...

