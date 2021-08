Landesstraße 13 : Ausbau der Ortsdurchfahrt in Karstädt beginnt Anfang November

Der Ausbau der Landesstraße 13 in Postlin und Karstädt ist ein großes Projekt des Landesbetriebes Straßenwesen. Die Bauarbeiten sind für die Dauer von zwei Jahren vorgesehen. Baubeginn soll Anfang November sein.

Karstädt | Bei Regen verwandeln sich die Bankette in Matschlöcher, durchfahren möchte man da nicht. Man weiß ja nie, wie tief das Loch ist. An den Häusern kommen immer wieder neue Risse zu Tage, in den Wohnungen klirrt nicht nur das Geschirr in den Schränken. Intensiv seit 2008 machen die Postliner und Karstädter auf den schlechten Zustand der Ortsdurchfahrt auf...

