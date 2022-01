Aktiv für die Auenwildnis : Anpacken, entdecken, erleben – Müllsammelaktion am Lenzener Deich

Der Förderverein des Biosphärenreservats Flusslandschaft Elbe-Brandenburg hatte zum Saubermachen in der Natur eingeladen. Rund 40 Teilnehmer, nicht nur Vereinsmitglieder, sind dieser Einladung gefolgt.

Lenzen | Die Resonanz ist groß. Krista Dziewiaty vom Förderverein des Biosphärenreservates Flusslandschaft Elbe-Brandenburg zählt um die 40 Teilnehmer, die am Sonnabend sich am Bösen Ort einfanden, um an der Müllsammelaktion im Gebiet der Lenzener Deichrückverlegung teilzunehmen. „Im vergangenen Jahr haben wir in einer Fragebogenaktion überlegt, welche Aktione...

