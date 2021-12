Pritzwalk : Angelverein Steffenshagen trifft sich zur Jahreshauptversammlung

Mit der Versammlung am 9. Januar wollen die Angler in das neue Jahr starten.

Pritzwalk | Das neue Jahr will der Angelverein Steffenshagen mit seiner Jahreshauptversammlung am 9. Januar beginnen. Um 9 Uhr treffen sich Mitglieder und alle die es werden wollen in der Gaststätte des Ortsteiles von Pritzwalk. Auf dem Programm stehen Organisatorische Punkte, sowie die gemeinsamen Vorhaben im neuen Jahr. Der Verein wies auf die Einhaltung der zu...

