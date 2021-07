Seit 2004 Schwimmmeisterin : Angela Pank, die gute Seele des Putlitzer Freibades

Seit 17 Jahren ist Angela Pank drei Monate lang den Sommer über im städtischen Bad anzutreffen. In der anderen Zeit gibt die gebürtige Perlebergerin Schwimmunterricht auch an der Berger Grundschule.

Putlitz | Das Wasser im Putlitzer Freibad wird auch an heißen Tagen nicht wärmer als 20, 21 Grad Celsius. Das ist dann wirklich eine Abkühlung für die Badegäste. Das 50-Meter-Becken, das Nichtschwimmer- und Kinderbecken liegen am Waldrand malerisch und windgeschützt an der Jahnstraße. Sobald die dreimonatige Saison anfängt, hat Angela Pank das gesamte Areal und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.