Fülle von Aufgaben als Problem : Amtsbauhof arbeitet in der Gemeinde Berge derzeit nur auf Zuruf

Die Unterhaltung kommunaler Grünflächen, Friedhöfe, Straßen, Wege, Plätze oder Schule, Kita und Neubaublocks obliegt in der Gemeinde Berge dem Bauhof. Doch die Mitarbeiter kommen mit der Fülle der Aufgaben nicht nach.

Berge | Reparaturen sowie die Pflege und Reinigung der Außenanlagen der Grundschule, Kita und Neubaublocks, die Pflege und Kontrolle auf den Friedhöfen, auf dem Sportplatz, am Busbahnhof, an den Containerstellplätzen, die Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und nicht zuletzt auch die Reinigung im Vorraum des Angers und des Außenbereiches des Angers - all...

