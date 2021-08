Hinzdorfer Deich ist fast fertig : Am Hinzdorfer Deich wurde der Aufbau einer Schutzwand geprobt

Die neue Deichwand in Hinzdorf bei Wittenberge an der Elbe steht. Die kritische Stelle bei früheren Hochwassern ist gesichert. Der Aufbau einer zusätzlichen Schutzwand wurde erfolgreich geprobt.

Hinzdorf | Auch in Hinzdorf ist der Deichbau fast abgeschlossen. Auf rund 680 Metern wurde der Deichweg Richtung Schadebeuster ausgebaut. Zwischen den Deichkilometern 11,4 und 11,9 entstand eine Deichwand, um diesen Abschnitt an der Elbe für den Hochwasserfall zusätzlich zu stärken. Am Donnerstag wurde trainiert, eine zusätzliche Schutzwand aus Aluminium-Dammbal...

