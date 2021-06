Perleberger Rolandtag : „Altstadtstolz und Stepenitzvergügen“

Während andere Städte ihre Stadtfeste absagen, wird es am 11. September in Perleberg den Rolandtag geben. Pandemiebedingt allerdings wieder nur an einem Tag. In drei Kulissen soll gefeiert werden. Eine ist der Hagen.

Perleberg | In der Rolandstadt soll auch in diesem Sommer gefeiert werden. Auf Basis der aktuellen Umgangsverordnung planen die Verantwortlichen im Rathaus den diesjährigen Rolandtag. „Wir müssen uns auch in diesem Jahr noch einmal auf einen Tag beschränken“, so Kulturamtsleiter Frank Riedel. Dabei verweist er darauf, dass sowohl das Tangermünder Burgfest als auc...

