Akazienring eingeweiht : Bad Wilsnack wächst mit neuem Baugebiet

Mit der Übergabe des Akazienringes nimmt in Bad Wilsnack ein neues Baugebiet Gestalt an.

Bad Wilsnack | In Bad Wilsnack ist am Dienstag der Akazienring als Erschließungsstraße für das gleichnamige Baugebiet freigegeben worden. Dort wollen die künftigen Nutzer sieben Einfamilienhäuser errichten. Die Stadt hat nach Angaben der Amtsverwaltung 480.000 Euro in Flächenerwerb, Bebauungsplan, Vermessung, Flächenkauf und Erschließung investiert. Daraus ergab sic...

