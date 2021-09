Perleberg : Afghanischer Flüchtling bangt um seine Eltern

Aziez Ahmadikhil ist vor den Taliban aus Afghanistan geflohen. Jetzt bangt der 21-Jährige in Perleberg um seine Eltern und Geschwister. Sie sitzen im Iran fest und sollen zurück nach Afghanistan.

Perleberg | Afghanistan, die Taliban, ein möglicher Bürgerkrieg. Für die meisten Prignitzer ist all das ganz weit weg. Für Aziez Ahmadikhil ist all das ganz nah und real. Der 21-Jährige ist in Afghanistan aufgewachsen und selbst vor den Taliban geflohen. Jetzt lebt er in Perleberg in Sicherheit, aber seine Sorgen sind groß. Er hat Angst um seine Eltern und um sei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.