Kaiserliche Militärmusik : Älteste Militärkapelle der Welt kommt nach Wittenberge

Besucher erwartet Musik, wie in den Sissi-Filmen vor 60 Jahren und Musiker in Trachten aus der Kaiserzeit.

Wittenberge | Kaiserliche Militärmusik in Originaltrachten wird es am Sonnabend, den 19. März in Wittenberge geben. Denn dann kommt die älteste Militärkapelle zu Besuch. In ihrer Show werden Melodien wie „Im weißen Rössel“, „Flieger Marsch“, „Adieu, mein kleiner Gardeoffizier“ oder der „Radetzky-Marsch“ und viele weitere zu hören sein. „Hohe Stimmung“ im Festspi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.