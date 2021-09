Ausbau der Innenstadt : Absage für Neubau auf der Schlossplatte in Bad Wilsnack

Die geplanten Sanierungen und Umgestaltungen in der Bad Wilsnacker Innenstadt werden nicht gefördert. Alternative Fördermöglichkeiten seien nicht in Sicht, teilte Bauamtsleiter Peter Rollenhagen im Bauausschuss mit.

Bad Wilsnack | An Ideen und Visionen, was auf der Schlossplatte in Bad Wilsnack zukünftig entstehen könnte, hatte es nicht gemangelt. Ein multifunktionales Tagungszentrum in einem Neubau des Schlosses hatte man sich im evangelischen Kirchenkreis erhofft. Die KMG-Kliniken brachten ein neues Badehaus als Idee ein, da das derzeitige an seine Kapazitätsgrenzen stoße. Au...

