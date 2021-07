Abriss von Weisener Brücke : Neue Brücke soll Hochwasserschutz und Sicherheit verbessern

Ab Montag wird die Stepenitzbrücke bei Weisen abgerissen. Der Neubau soll Ende 2022 fertiggestellt sein und den Hochwasserschutz verbessern. Dafür wird das Bauwerk zwei Meter höher ausfallen als sein Vorgänger.

Weisen | Noch präsentiert sich die Brücke über die Stepenitz bei Weisen wie seit mehr als 55 Jahren. In wenigen Tagen wird sich das ändern. „Am Freitag rollt der Bagger an, am Montag beginnt der Abriss", sagte am Mittwoch Thomas Mader von der Prignitzer Kreisstraßenmeisterei bei der Bauberatung. Die Tage seit Beginn der Sperrung am 28. Juni haben wir benötigt,...

