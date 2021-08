Abbendorf muss warten : Breitbandausbau bleibt Zukunftsmusik

Der Dorfverein Abbendorf e.V. hat sich eine Alternativlösung überlegt, um den Breitbandausbau in Abbendorf zu beschleunigen. Die Antworten vom Landkreis und der Telekom sind ernüchternd.

Abbendorf | Homeschooling, Homeoffice, Datenaustausch in Unternehmen oder auch nur das einfach Streamen eines Films abends auf der Couch – Was für die meisten Menschen im Alltag selbstverständlich ist, ist für die Einwohner von Abbendorf eine Wunschvorstellung. 16 Mbit/s – mit dieser Geschwindigkeit soll man derzeit laut Verfügbarkeitssuche der Telekom in Abbe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.