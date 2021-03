AOK-Filiale Wittenberge : AOK-Filiale geschlossen

Die Türen der AOK und DAK bleiben für Laufkundschaft vorerst geschlossen. Kunden werden digital betreut.

Wittenberge/Perleberg | Die AOK-Filiale in Wittenberge bleibt vorerst geschlossen, bestätigt Markus Juhls von der Pressestelle der AOK Nordost. Man wolle Kunden und Mitarbeiter schützen, keinen unnötigen Gefahren in der Pandemie aussetzen. Deshalb verzichte man weiter in allen Filialen auf persönliche Beratung. Nach dem ersten Lockdown habe man in der AOK-Filiale in der P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.