Orgel- und Videoshow : Harry Potter in der Kirche Perleberg

In Perleberg steht ein außergewöhnliches Musikerlebnis bevor: Die Starlights Orgel- und Video-Show kommt am 4. Dezember.

Perleberg | Harry Potter oder Metallica auf einer Kirchenorgel - geht nicht? Scheinbar doch. Die Starlights Orgel- und Video-Show kommt am 4. Dezember nach Perleberg und verspricht genau dieses außergewöhnliche Musikereignis. Das Konzerterlebnis für die ganze Familie findet in der Stadtkirche ab 18 Uhr statt. geplant ist ein Feuerwerk an Musik: Von Metallica, ...

