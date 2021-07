A14-Protestcamp bei Seehausen : Gericht bestätigt: Waldbesetzer dürfen bleiben

Einschätzung des Verwaltungsgericht Magdeburg bestätigt: Protestcamp im Wald bei Seehausen darf bleiben. Derweil gab es erneut Angriffe auf das Protestcamp durch Privatpersonen. Ein Täter wird gesucht.

Seehausen | Nun hat auch das Oberverwaltungsgericht entschieden, dass eine Räumung des Protestcamps gegen den Weiterbau der A14 in einem Wald nahe Seehausen nicht rechtmäßig ist. Die Waldbesetzer dürfen also vorerst bleiben. Protestcamp unterliegt der Versammlungsfreiheit In einer Allgemeinverfügung hatte der Landkreis Stendal die Nutzung der Baumhäuser unt...

