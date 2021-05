Protest gegen A14 : Bündnis will in Wittenberge gegen die Autobahn protestieren

Erst das illegale Protestcamp gegen die A 14 bei Seehausen, jetzt eine Aktion direkt an der Elbbrücke in Wittenberge. Aktivisten wollen das laufende Bauprojekt stoppen. Der Kreisverband der Grünen lehnt die Proteste ab.

Wittenberge | Längst haben die Gerichte entschieden und rollen die Bagger – die A 14 wird gebaut. Doch das hält Aktivisten nicht von Protesten ab. Seit Wochen gibt es ein illegales Protestcamp bei Seehausen. Für den 5. Juni ist eine Aktion an der Elbbrücke in Wittenberge geplant. Bundesweiter Aktionstag Am 6. Juni ist ein bundesweiter dezentraler Aktionstag g...

