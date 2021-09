90 Jahre am Mönchort : Zum Jubiläum: Neue Fassade für Perlebergs Stadtmuseum

Ab Mittwoch hat die Rolandstadt eine Baustelle mehr. Dann beginnt die Fassadensanierung am Stadt- und Regionalmuseum. Diese wird farblich erneuert. Auch die Fenster erhalten einen neuen Anstrich.

Perleberg | Sie war lange geplant, nun wird sie realisiert: die Fassadensanierung des Stadt- und Regionalmuseums Perleberg. Bereits am 27. August wurde die Fassade am Museumsgebäude am Mönchort von der Perleberger Firma Rittergerüstbau GmbH eingerüstet. Somit ein sichtbares Signal für den Beginn der Bauarbeiten. „Am Mittwoch sollen die Maler kommen und mit den Ar...

