Covid-19 in der Prignitz : Leichter Abwärtstrend bei der 7-Tage-Inzidenz im Landkreis

Hohe Inzidenz-Zahlen auf der einen Seite und Lockerungen bundesweit auf der anderen. Die Corona-Pandemie ist immer eines der Themen in den Kreistagsgremien. Der Kreisausschuss ist sich uneins bei 3G-Regeln.

Prignitz | Corona ist und bleibt eines der bestimmenden Themen dieser Tage. So wurde einmal im Kreisausschuss der aktuelle „Verlaufsbericht Covid-19“ den Abgeordneten vorgelegt. Sachbereichsleiterin Heike Weise, die auch für das Gesundheitsmanagement in der Kreisverwaltung verantwortlich zeichnet, verwies in ihren begleitenden Ausführungen darauf, dass der Landk...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.