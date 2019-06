Perleberg : 500 Euro haben ihren Gewinner gefunden

Das Kinder- und Tierparkfest war ein voller Erfolg. Es gab Laga-Freikarten als Dankeschön für den Roland.

von svz.de

04. Juni 2019, 11:55 Uhr

Inzwischen haben auch die 500 Euro ihren Gewinner gefunden. Eine junge Familie aus Pritzwalk hat sich gestern beim „Prignitzer“ gemeldet. Und damit sind alle Hauptgewinne – zweimal 500 Euro und einmal 1500 Euro – die Lotto Brandenburg wieder für die Tierparktombola zur Verfügung gestellt hat, vergeben. Aber, ein Preis wartet noch auf den Inhaber der Losnummer 41621. Er kann sich einen Gutschein für einen Besuch im Tierpark für zwei Erwachsene und zwei Kinder plus einer CD von Nea in der Perleberger Geschäftsstelle des „Prignitzer“ abholen.

„Es ist wieder eine gelungene Veranstaltung“, so die Meinung, die man beim Kinder- und Tierparkfest immer wieder hörte. Und mit knapp 3000 Besucher ist es zweifelsohne mit das größte Event, das Perleberg in jedem Jahr auffährt. Gut angekommen ist in diesem Jahr, dass sich die Angebote vor allem für den Nachwuchs durch den ganzen Tierpark zogen. Mit Stargast Olaf Berger hatten die Veranstalter zudem ein gutes Händchen. Er wusste die Massen zu begeistern. Zugaben und stehender Applaus sprechen dafür.

Die Blicke immer wieder auf sich gezogen hat natürlich auch Perlebergs stattlicher Ritter Roland, alias Martin Tetschke. Jener hatte eigens seinen Urlaub unterbrochen, um dabei zu sein. Insbesondere die Kinder wollten sich mit dem stolzen

Recken fotografieren lassen und nebenbei hatte dieser viele Fragen der kleinen Naseweise zu beantworten. Bei den tropischen Temperaturen am Sonnabend selbst im schattigen Tierpark, echt eine Herausforderung für den Roland. Einzig ein helmvoll Wasser aus dem Riesenballbad sorgte da für etwas Erfrischung unter der Rüstung.

Die Stadt bedankte sich bei ihrem Roland mit zwei Freikarten für die Landesgartenschau.

dori