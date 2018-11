Vorlesetag 2018 in der Prignitz : 4000 Euro für neue Abenteuer

Rotary Club beendet am Vorlesetag dreijähriges Bücherprojekt.

von Reik Anton

16. November 2018, 21:00 Uhr

Wer hätte sie nicht gern zuhause, die Heinzelmännchen? Sie erledigen – dank ihrer Tarnkappen unentdeckt – über Nacht die Arbeiten für die Menschen, so auch für den Schneider. Dessen Frau möchte die kleinen Hausgeister endlich einmal zu Gesicht bekommen und denkt sich eine List aus – mit unschönen Folgen.

Diese Kölner Sage war Teil des bundesweiten Vorlesetags am Freitag in der Wittenberger Stadtbibliothek „Martin Andersen Nexö“. Die Kinder der elbestädtischen Grundschulen hingen an den Lippen von Vorleser Hanno Taufenbach, Mitglied im Rotary Club Prignitz, der die Stadtbibliothek seit Jahren begleitet und unterstützt. Und die Rotarier hatten nicht nur spannende Lesegeschichten für die Kinder im Gepäck, sondern auch eine Spende über 3000 Euro für die Bibliothek.

„Wir freuen uns sehr, dass wir den Rotary Club nun schon über drei Jahre an unserer Seite haben“, sagte Einrichtungsleiterin Susanne Benesch. Insgesamt 9000 Euro sammelten die Ehrenamtler in dieser Zeit bis zum heutigen Tag. Und weil die 9000 Euro eine eher schiefe Summe sind, rundete die VR Bank Prignitz auf 10 000 Euro auf. „Uns liegt das Thema Bildung am Herzen. Deswegen haben wir uns gern dazu entschlossen“, erklärt Vorstandsmitglied Torsten Selchow.

Für den Vater von drei Kindern ist es selbstverständlich, ihnen abends eine Geschichte vorzulesen. „Das ist eine feste Tradition. Da wechsele ich mich mit meiner Frau ab. Meine beiden Töchter sind jetzt 16 und 18 Jahre alt. Sie lesen nun meinem sechsjährigen Sohn auch schon etwas vor.“ Die Gute-Nacht-Geschichten seien eine schöne Möglichkeit, den Tag zu verarbeiten.

Mit den Rotary-Spenden konnten in den vergangenen drei Jahren 506 Kinder- oder auch 704 Jugendbücher gekauft werden. Dafür zuständig ist Marita Schlewitt. „Dank dieser Unterstützung konnten wir auch CDs und DVDs kaufen und die Onleihe erweitern.“

Vor der Jahnschule in Wittenberge hatte gestern ein Bus der Deutschen Bahn Station gemacht. „Wir haben ihn in einen ganz besonderen Vorleseort verwandelt“, berichtet Daniela Enzmann, die bei der DB Fahrzeuginstandhaltung arbeitet und den Kindern aus Timm Thaler vorlas. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Thomas Woith versetzte sie die Schüler ins Staunen. „Wow, das sieht ja aus wie in einem Zug“, war von einem Fünftklässler zu hören. Denn der Bus ist eine Art Vorführfahrzeug, in dem verschiedene Systeme der DB gezeigt werden: Stühle, digitale Anzeigen und mehr.

Seine Premiere erlebte der Vorlesetag in Perleberg. Erstmalig beteiligte sich die Stadt an dieser bundesweiten Veranstaltung. Und so fanden sich die Klassen 3a der Grundschule „Geschwister Scholl“ und der Rolandschule in der Stadtbibliothek ein, um sich von den Bundestagsabgeordneten Kirsten Tackmann und Dagmar Ziegler sowie Bürgermeisterin Annett Jura etwas vorlesen zu lassen. Letztere brachte ihr Lieblingsbuch aus Kindertagen mit: „Alfons Zitterbacke“. Kirsten Tackmann machte neugierig auf die „Töpfchenhexe“ und Dagmar Ziegler las aus dem Buch „Rotfellchen“. Dieses Buch hatte die SPD-Politikerin einst für „gutes Lernen und vorbildliches Betragen“ von ihrer Lehrerin geschenkt bekommen.

Auch wenn nach knapp einer Stunde das Stillsitzen etwas schwer fiel, hat es den Kindern sehr gefallen, was nicht nur ihr Beifall bewies.

Während die beiden Bundestagsabgeordneten bereits in den vergangenen Jahren zum bundesweiten Vorlesetag im Wahlkreis unterwegs waren, um vorzulesen, war es für Annett Jura eine Premiere. „Bisher habe ich nur meinen eigenen Kindern vorgelesen“, verrät sie den Drittklässlern.

Sowohl die drei Politikerinnen als auch die Lehrerinnen begrüßen diese Veranstaltung, die in diesem Jahr ihre 15. Auflage erlebte. Sie hoffen, dass damit die Leselust der Kinder geweckt bzw. ausgebaut wird. „Wer nicht lesen kann, verpasst viel“, sagt Annett Jura. „Vielleicht finden viele Jungen und Mädchen über das Vorlesen den Weg zum Selberlesen und in die Bibliothek.“ Lehrerin Sylvia Brudereck hat von ihren Scholl-Schülern erfahren, „dass sie sich wünschen, zu Hause öfter etwas vorgelesen zu bekommen“.