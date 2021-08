30 Jahre in Perleberg : Autohaus Nix feiert Jubiläum - und erlebt erneut eine Wendezeit

Mitten in der Wendezeit machte sich Klaus-Dieter Nix 1991 mit einem Autohaus in Perleberg selbstständig. Auch die Handwerkskammer gratulierte am Dienstag. Die Kfz-Branche erlebt derzeit einen tiefgreifenden Wandel.

Perleberg | Auf dem großen Parkplatz vor dem Autohaus Nix in Perleberg steht ein knallgelber Abschleppwagen mit ADAC-Logo. Er ist der kleinste von insgesamt vier Abschleppwagen, mit denen das Autohaus als „Gelber Engel“ für den größten deutschen Automobilclub im Einsatz ist, erzählt Seniorchef Klaus-Dieter Nix. Der Abschleppdienst und die Auftragsarbeiten für meh...

