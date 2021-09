Jubiläum der Schweitzer Schule : Kindern Stärke vermitteln ist eine Hauptaufgabe

Diese Woche feierte die Albert-Schweitzer-Schule 30 Jahre Bestehen. Seit 1991 hat sich viel verändert, vor allem die Schülerzahlen sind gestiegen, Tendenz steigend. Das verdeutlicht die Wichtigkeit eines Neubaus.

Wittenberge | An diesem Freitag war es ruhig in den Räumen der Wittenberger Albert-Schweitzer-Schule. Keine Kinder, die in den Unterrichtsräumen lernten. Keine Lehrer, die über die Flure eilten. Dass es an diesem Tag mal ausnahmsweise so ruhig war, lag nur daran, dass die Schüler zur Feier des 30. Jubiläums der Schule im Kino waren. Es war der Abschluss einer er...

