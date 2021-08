Elbebadetag Wittenberge : 20 Jahre Drachenbootrennen und Elbetreiben

Schrille Kostüme im Wasser, harte Zweikämpfe beim Drachenbootrennen, Musik und rhythmisches Klatschen - all das macht den Elbebadetag aus. Am Wochenende gab es die 20. Auflage. Organisator Lutz Lange zieht Bilanz.

Wittenberge | Aus einer verrückten Idee wurde eines der größten Freiluftspektakel in der Prignitz. 20 Jahre lange gibt es den Elbebadetag in Wittenberge. Tausende haben seitdem das Drachenbootrennen oder das Elbetreiben aktiv miterlebt. Sogar Olympiasieger kamen dafür in den Nedwighafen, erinnert der Organisator Lutz Lange im Interview mit unserer Zeitung. ...

