35-jähriges Jubiläum : 1986 begann die Geschichte der Perleberger Oldtimerfreunde

Mit einer Feier auf ihrem Vereinsjubiläum blickten die Perleberger Oldtimerfreunde auf ihre 35-jährige Geschichte zurück. Trafen sie sich damals im Hotel Brinker, verfügen sie heute über ein eigenes Vereinsgelände.

Perleberg | Freunde alter Fahrzeuge gab es in der Stadt Perleberg schon in der DDR. Und so können die Perleberger Oldtimerfreunde inzwischen auf eine 35-jährige Geschichte zurückblicken. Am Sonnabend feierten sie dieses Jubiläum auf ihrem Vereinsgelände auf dem alten Flugplatz. Gleich neben dem noch nicht ganz fertigen Vereinsheim war das Festzelt aufgebaut. In g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.