Notruf-Ausfall in der Prignitz : 110 und 112 durch Störung zeitweise nicht erreichbar

Auch in der Prignitz waren Retter und Polizei am Morgen nur über Umwege erreichbar.

Wittenberge | Auch in der Prignitz waren am frühen Morgen die Notrufnummern 110 und 112 nicht erreichbar. Von der Störung in mehreren Bundesländern war auch die Region betroffen. „Seit 6.38 Uhr funktioniert der Notruf bei uns wieder“, sagte Marcus Bethmann, Sachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises Prignitz, auf Prignitzer-Anfrage. Rettung...

