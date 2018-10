Bälow wählt seine Sieger : 11 Uhr: Es ist noch Suppe da

Landfrauen laden zum 8. Suppentag nach Bälow, an die 250 Gäste probieren sich durch die 20 Gerichte und wählen den Sieger.

von Doris Ritzka

15. Oktober 2018, 11:00 Uhr

Geschwader von Radlern auf dem Weg Richtung Bälow, Autofahrer, die im Dorf angestrengt nach einem Platz zum Parken suchen, und vor der Gaststätte Ploigt eine riesige Schlange von Wartenden: Es ist wieder Suppentag in Bälow. Dann endlich heißt es: Willkommen zum großen Löffeln. 20 Suppen haben die Landfrauen wieder vorbereitet – eine leckerer als die andere. Neben althergebrachten Rezepten wie Linsensuppe Bauernart, Weiße Bohnen, Kartoffelsuppe oder ein deftiger Gemüseeintopf, erobern auch die Exoten inzwischen den heimischen Herd bzw. wird es zusehends international auf dem Teller. Mangosuppe, Apfel-Curry-Suppe oder aber Spanischer Bohneneintopf – die Geschmacksnerven hatten am Sonnabend wieder viel zu tun. Die rund 250 Mittagsgäste waren nicht nur eingeladen, sich durch all das zu kosten, was da im großen Topf zuvor köchelte, sondern hatten auch die Qual der Wahl. Denn am Ende sollten sie ihre drei Suppen-Favoriten benennen. Um es vorweg zu nehmen: Sieger wurde die Wichtelsuppe von Carola Ploigt. Auf Platz 2 rangiert die Hochzeitssuppe und Platz 3 ging an die Apfel- Curry-Suppe. „Und die hat meine Oma gemacht“, erzählt die dreijährige Yara während sie sich die Suppe schmecken lässt.

Begeistert von dem, was dieses Jahr wieder angeboten wird, ist auch Bärbel Mantau aus Wittenberge. Der Bälower Suppentag sei ein Muss. Sie lädt immer ihre Kinder dazu ein. „Das ist der erste Teil vom Weihnachtsgeschenk“, erzählt sie lachend. Der zweite folgt anschließend, denn dann geht es auf Tour. Im vergangenen Jahr seien sie der Spur der Bäume im Sparkassenkalender gefolgt. Wohin sie dieses Mal führt, verrät sie nicht. „Dann ist es doch keine Überraschung mehr.“

„Es schmeckt, man bekommt Anregungen, das eine oder andere selbst auszuprobieren und der eigene Herd kann heute kalt bleiben“, Gründe genug für Familie Granzow aus Wittenberge, an diesem Tag außer Haus zu speisen. Und erstmalig fand das riesige Suppenbüfett im Hofgarten seine Fortsetzung.

Zum achten großen Suppenlöffeln hatten die Landfrauen eingeladen. Begonnen hatte alles mit einer Anregung aus dem Fernsehen, berichtet Gastwirtin Carola Ploigt. Für diese versuchte sie die Landfrauen zu erwärmen, die anfangs das Vorhaben eher skeptisch betrachteten. Aus den zehn Suppen und 70 Gästen ist heute ein Dorfevent geworden. „Unsere Töpfe wurden noch dazu immer größer und im Angebot ist für jeden Gaumen etwas, von süß bis herzhaft“, so Daniela Schlee und Anne Bolz von den Landfrauen. Dem Sieger winkt die Ehre und Sekt für alle, die mitgekocht haben. Die Einnahmen wandern in den großen Topf fürs Kuchenbüfett zum Dorffest, die eigene Weihnachtsfeier und kleine Ausflüge.