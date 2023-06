Die erste Plauer Einkaufsnacht erhielt im vergangenen Jahr einen hohen Zuspruch von Besuchern und Händlern. Archivfoto: Thomas Zenker up-down up-down „Sommer, Sonne, Shopping“ Das alles gibt es bei der zweiten Einkaufsnacht in Plau zu erleben Von Alexander Block | 12.06.2023, 16:00 Uhr

Wegen der ursprünglich gleichzeitig stattfindenden Einkaufsnacht in Parchim am 24. Juni, veranstaltet Plau am See sein Sommerevent nun am 1. Juli. Auf dieses umfangreiche Programm können sich die Besucher freuen.