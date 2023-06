Petra Steiniger schmückt die Bäume der Steinstraße für die Einkaufsnacht am Sonnabend. Foto: Alexander Block up-down up-down Mitmach-Aktion Zur Einkaufsnacht in Plau am See können Schmetterlinge gesucht werden Von Alexander Block | 30.06.2023, 12:17 Uhr

An diesem Sonnabend findet in Plau am See die Einkaufsnacht statt. Dazu hat sich Petra Steiniger von „Creativ und Hobby“ eine besondere Aktion zum Mitmachen ausgedacht. Die Besucher können Schmetterlinge zählen und etwas gewinnen. So funktioniert das Spiel.