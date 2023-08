17. Burghoffest in Plau am See Yared Dibaba unterhält die Plauer auf Platt Von Carlo Ihde | 13.08.2023, 09:51 Uhr Moderator und Plattsnacker Yared Dibaba gibt einem Gast aus Hessen spontan eine kleine Nachhilfestunde in Plattdeutsch. Foto: Carlo Ihde up-down up-down

Pünktlich zum Burghoffest in Plau am See zeigte sich der Sommer am Sonnabend wieder von seiner angenehmen Seite. Besonders NDR-Moderator Yared Dibaba sorgte für großes Publikumsinteresse.