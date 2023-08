Veranstaltung Plau am See Moderator Yared Dibaba ist Stargast des Burghoffests in Plau am See Von Alexander Block | 07.08.2023, 13:38 Uhr NDR-Moderator Yared Dibaba setzt sich für den Erhalt der plattdeutschen Sprache ein. Foto: Oliver Vonberg up-down up-down

Der Burghof in Plau am See ist am kommenden Wochenende wieder der Austragungsort für das traditionelle Burghoffest. In diesem Jahr zum ersten Mal dabei ist Plattschnacker Yared Dibaba. Doch es gibt noch viel mehr zu erleben.