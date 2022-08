Plauer See - Schleuse FOTO: dpa-Zentralbild up-down up-down Plau am See Weiterer Lieder-Abend im Gewölbekeller Von Frank Liebetanz | 23.08.2022, 12:42 Uhr

Christian D. Trabert tritt erneut auf im Gewölbekeller im Haus des Gastes in Plau am See.