Plau am See Weihnachtsmarkt am zweiten Advent im Ortsteil Seelust Von Frank Liebetanz | 02.12.2022, 06:12 Uhr

Das Seehotel Plau am See veranstaltet am Sonntag, 4. Dezember, einen kleinen Weihnachtsmarkt auf seiner Terrasse.