Rüdiger Hoppenhöft (hinten Mitte) und das Team des weihnachtlichen Stammtisches präsentieren den aktuellen Spendenerlös. Foto: Monika Maria Degner up-down up-down Plau am See Weihnachtlicher Stammtisch sammelt 28.100 Euro Spenden Von Monika Maria Degner | 04.12.2022, 19:10 Uhr

Traditionelle Veranstaltung im Parkhotel in Plau am See konnte Spendenerlös trotz Energiekrise im Vergleich zum Vorjahr noch einmal steigern.