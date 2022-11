Der Vorsitzender der bdew- Lenkungsgruppe Wasserwirtschaft zusammen mit Umweltminister Till Backhaus und dem Geschäftsführer der bdew-Lenkungsgruppe Torsten Birkholz. Foto: Alexander Block up-down up-down Tagung in Plau am See Wasserwirtschaft baut Katastrophen vor, hat aber Nachholbedarf Von Alexander Block | 16.11.2022, 17:53 Uhr

In Plau am See kamen am Mittwoch Vertreter der Wasserwirtschaft des Landes zusammen. Dabei wurden viele Probleme angesprochen. Die Branche sehe sich für Krisenzeiten gewappnet, doch bei den Zuständigkeiten im Katastrophenfall gibt es Nachholbedarf.