Alexander Schengber kam als Schüler zu den Plauer Funkern und fühlt sich weiterhin dem Ortsverband verbunden, obwohl er längst in Hamburg lebt. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Radio- und Funkflohmarkt Warum ein Testingenieur aus Hamburg bei den Plauer Funkern ist Von Christiane Großmann | 31.03.2023, 11:01 Uhr

Am 1. April laden die Funker in Plau am See zum ersten öffentlichen Event des Jahres 2023 ein. Der Ortsverband hat eine lange Tradition und wünscht sich mehr junge Mitstreiter wie Alexander Schengber.