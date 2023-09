Langjährige Tierschützerin Ursula Teetz aus Plau am See sucht Nachbesitzer für ihre sieben Katzen Von Alexander Block | 18.09.2023, 16:58 Uhr Wer Interesse an diesen Katzen hat, der kann sich bei Ursula Teetz in Plau am See melden. Foto: Ursula Teetz up-down up-down

Ursula Teetz aus Plau am See betreut sieben Katzen. Doch wie lange sie sich noch um ihre Lieblinge kümmern kann, weiß die 82-Jährige nicht. Deshalb sucht sie nun einen Nachfolger und möchte den Tierschutz in Plau am See neu beleben.