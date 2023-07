Foto: Susan Ebel Feuerwehren im Großeinsatz Urlauber werden nach Explosion auf Plauer See von brennender Yacht gerettet Von Susan Ebel | 26.07.2023, 13:24 Uhr

Zwei Touristen wollten in Plau am See einen schönen Ausflug auf dem Wasser machen. Doch dann mussten Feuerwehren und Rettungsdienst gerufen werden.