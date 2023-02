Die Schauspieler Manuel Ettelt (l.) und Christian D. Trabert laden zu den Theaterworkshops für Kinder und Erwachsene ein. Foto: Alexander Block up-down up-down Burgfestspiele Plau am See Noch gibt es freie Plätze bei Theaterworkshops in den Winterferien Von Alexander Block | 06.02.2023, 11:30 Uhr

Einmal in eine andere Rolle schlüpfen und neue Seiten an sich entdecken – das können Kinder und Erwachsene nun in Plau am See erleben. Die Organisatoren der Burgfestspiele laden dazu ein. Wo sich jeder anmelden kann.